Scamacca Juve, l’attaccante verso la Roma: ha già dato l’ok al trasferimento in giallorosso. Le ultime

La Roma accelera e balza in pole per Scamacca. Come riferito da Sky Sport, nei prossimi giorni Tiago Pinto sarà a Londra per incontrare gli agenti del giocatore e i dirigenti del West Ham.

L’attaccante, accostato anche alla Juve, ha già dato l’ok per il suo ritorno in giallorosso. La Roma è in vantaggio e punta ora a chiudere l’operazione.

