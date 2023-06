Pirlo, possibile ritorno in Serie A per l’ex Juventus: è il favorito per una panchina. Tutti gli aggiornamenti

Come riferito da Sky Sport, Andrea Pirlo sarebbe il favorito per la panchina della Salernitana in caso di addio di Paulo Sousa.

Il tecnico è in cima alla lista di De Laurentiis e tentato dal Napoli. In caso di separazione, possibile ritorno in Serie A per l’ex Juve.

