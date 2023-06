Manna, attuale DS della Juventus, va di fretta e incontra il Chelsea per parlare di Vlahovic. Com’è andato il summit con gli inglesi

Come scrive la Gazzetta dello Sport, nel fine settimana Giovanni Manna avrebbe avuto un summit con esponenti del Chelsea per parlare della possibile cessione di Dusan Vlahovic, per il quale resta comunque in corsa anche il Bayern Monaco.

La prima proposta dei londinesi non ha convinto la Juventus: i Blues hanno cercato di inserire Lukaku (troppo legato al mondo Inter) e Loftus-Cheek nell’affare, ricevendo però un secco no come risposta. Da Torino si aspettano proposte molto più allettanti e, soprattutto, senza contropartite. E non è detto che queste tardino ad arrivare.

The post Manna va di fretta: summit con il Chelsea per Vlahovic. Ecco com’è andata appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG