Cuadrado Juve, si viaggia verso il rinnovo di contratto dell’esterno colombiano: ecco i dettagli del nuovo accordo tra le parti

Stando a quanto riferito dall’odierna edizione di Repubblica Torino, la Juventus si è convinta: Juan Cuadrado andrà a firmare un rinnovo di un’ulteriore stagione.

L’esterno colombiano è pronto a rimanere in bianconero almeno per un altro anno, con ingaggio dimezzato rispetto a quello attualmente percepito. Un dettaglio non indifferente per la conferma di uno degli uomini fidati di Allegri.

