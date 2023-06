Massimiliano Allegri in Arabia Saudita, si va verso la risposta definitiva da parte dell’allenatore. Ecco cosa filtra

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri sarebbe orientato a dire no alla ricca proposta pervenutagli dall’Arabia Saudita.

Un triennale da 20 milioni a stagione più ricco bonus alla firma che non ha incantato l’allenatore, determinato a continuare il proprio percorso con la Juventus per riportare la squadra alla vittoria. Perchè no, non vuole che il suo secondo ciclo si chiuda senza almeno un trofeo.

