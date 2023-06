Niente ritorno per Igor Tudor alla Juve, ma per il Corriere dello Sport il tecnico croato potrebbe comunque tornare in Italia

Per Igor Tudor, a meno di clamorose sorprese, non ci sarà alcun ritorno alla Juventus in questa estate. Lo scrive il Corriere dello Sport, che non chiude comunque le porte alla Serie A per il croato.

Su di lui ci sarebbe infatti la Salernitana, alle prese con il caso Sousa, diretto verso il Napoli. Difficile mettere sotto contratto l’ex Marsiglia che aspetta un top club, ma un tentativo lo si farà comunque.

The post Tudor, niente Juve. Corriere dello Sport: «Ma può tornare in Serie A» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG