Scamacca Juve, conferme sull’interesse per il centravanti azzurro in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Ma c’è anche un’alternativa

Come riferito da Sky Sport, è concreto l’interesse verso Gianluca Scamacca, nome per il mercato bianconero in entrata in caso di cessione di Dusan Vlahovic.

Ma non solo perchè, da Torino, stanno valutando anche il profilo di Okafor del Salisburgo, nome nuovo per puntellare il reparto offensivo.

