Gleison Bremer lascerà la Juve? Il sostituto del centrale brasiliano potrebbe arrivare dalla Bundesliga. I dettagli

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, in caso di super offerta anche Gleison Bremer potrebbe essere ceduto, nonostante Giuntoli non voglia privarsi di lui.

Per il mercato bianconero, poi, il nome in cima alla lista per puntellare la difesa sarebbe quello del greco Mavropanos dello Stoccarda, ma in procinto di lasciare il campionato tedesco.

The post Bremer via dalla Juve? Il sostituto del brasiliano arriva dalla Bundesliga appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG