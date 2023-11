L’attaccante dell’Atalanta, Gianluca Scamacca, è tornato a parlare della scelta del suo trasferimento in estate, rifiutando l’Inter

In estate era stato vicino all’Inter, ma ha preferito fare una scelta diversa andando all’Atalanta: Gianluca Scamacca, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match in Europa League contro Sturm Graz si è espresso così.

ATTACCANTI – «La voglia di aiutare la squadra è al primo posto, poi se arrivano gol pesanti, anche in Europa, è meglio: ma vogliamo spingerci il più lontano possibile, è un torneo prestigioso».

SCELTA – «L’Atalanta stata la prima che mi voleva sin da subito intensamente: poi ho parlato con tutti e mi hanno convinto subito. Qui gli attaccanti hanno sempre fatto bene».

CRESCITA – «Ci sono tante cose che devo migliorare, ci sto lavorando ogni giorno: piano piano si vedranno i miglioramenti. L’anno scorso è stato un po’ così, anche per gli infortuni: il primo anno in Premier poi non è facile, sono stato anche sfortunato».

NAZIONALE – «Le cose accadono quando devono accadere, probabilmente non ero ancora pronto: la stagione che avevo fatto a Sassuolo mi aveva dato fiducia, l’anno dopo mi ha frenato. Ma ora mi sento benissimo, ho voglia di fare tanto».

L’articolo Scamacca: «Vi spiego perché ho scelto l’Atalanta, mi hanno convinto subito» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG