Bel gesto da parte di Benjamin Pavard: il difensore dell’Inter ha fatto visita ai ragazzi malati di cancro con l’associazione Aïda

Benjamin Pavard si è reso protagonista di un bellissimo gesto con l’associazione Aïda con cui collabora da anni, che si occupa di accompagnare alcuni ragazzi di età compresa tra i 12 e i 25 anni affetti da cancro durante i periodi di ricovero in ospedale. Il difensore dell’Inter ha fatto visita ad alcuni giovani aderendo all’iniziativa dell’organizzazione intitolata ‘Natale in ospedale’.

Il francese sui propri social scrive: «Dal 2018 sono orgoglioso di sponsorizzare l’associazione Association Aida e di vedere i volontari accompagnare bambini e ragazzi che affrontano malattie con le squadre di cura. Come ogni Natale, l’associazione lancia l’operazione “Natale in ospedale”: l’obiettivo è raccogliere 10.000 regali per accontentare i giovani che passeranno le vacanze isolati in ospedale. È semplicissimo e sul sito Association Aida troverete tutte le informazioni».

