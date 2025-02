Scambio a sorpresa con la Fiorentina: primi segnali rossoneri per il “sì” alla grande manovra per l’estate

Scambio a sorpresa con la Fiorentina: primi segnali rossoneri per il “sì”. Ecco cosa trapela sul possibile colpo per giugno.

Nel dinamico mondo del calciomercato, non è raro che le squadre inizino a pianificare e lavorare a future strategie ben prima della fine della stagione in corso. Uno degli esempi più recenti e significativi di questa pratica è rappresentato dalla situazione attuale che vede coinvolti due club italiani di spicco, il Milan e la Fiorentina. Queste due squadre stanno già mettendo le basi per un’operazione di mercato che potrebbe modificare sensibilmente le rispettive rose in vista della prossima estate. Il Milan si prepara quindi a grandi manovre per l’estate che, da quanto trapela, potrebbero riguardare anche il talento del Manchester City che potrebbe dire sì ai rossoneri a parametro zero.

Scambio tra Milan e Fiorentina: la mossa dei rossoneri

Il Milan, dopo una sessione invernale di calciomercato piuttosto movimentata che ha visto il club impegnato sia in operazioni in entrata che in uscita, non si ferma. I dirigenti, capitanati dalla figura carismatica di Zlatan Ibrahimovic, stanno lavorando per continuare a potenziare l’organico a disposizione dell’allenatore. Tra le operazioni più chiacchierate c’è quella che potrebbe vedere coinvolti il Milan e la Fiorentina in uno scambio di cartellini a titolo definitivo, un’idea che anticipa l’intento di entrambi i club di rafforzarsi in modo mirato.

Lo scambio estivo tra Milan e Fiorentina: primi segnali di sì

Al centro dello scambio – scrive Milanlive.it – vediamo due giovani talenti: Yacine Adli e Riccardo Sottil. Adli, centrocampista francese classe 2000, ha lasciato un’impressione così positiva a Firenze che Raffaele Palladino lo considera già un pilastro fondamentale del centrocampo viola. Dall’altro lato, Sottil, esterno di attacco nato nel 1999, è stato accaparrato dal Milan sul filo di lana durante l’ultimo mercato invernale. La Fiorentina ha la possibilità di riscattare Adli per circa 12 milioni di euro, mentre il Milan potrebbe assicurarsi Sottil per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Un elemento chiave di questa trattativa è il modo in cui entrambi i giocatori si inseriranno nelle tattiche delle loro possibili nuove squadre. Il Milan, con Conceicao al timone, è alla ricerca di un giocatore versatile come Sottil che possa adattarsi sia a un modulo 4-4-2 che 4-3-3. Dall’altra parte, la Fiorentina vede in Adli un elemento in grado di elevare tecnicamente il proprio centrocampo. L’eventuale scambio, che includerebbe anche un conguaglio economico a favore del Milan, rispecchia una strategia che va oltre il mero aspetto finanziario, cercando di ottimizzare le risorse umane a disposizione per il futuro.

