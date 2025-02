L’addio al Milan costa 100 milioni, arriva il “via libera” incredibile: lo scenario lascia tutti senza parole

L’addio al Milan costa 100 milioni, c’è il “via libera” incredibile. Lo scenario per l’estate lascia i tifosi rossoneri con il fiato sospeso.

Il Milan ha messo a segno un mercato davvero super, con i primi effetti visibili già in Coppa Italia contro la Roma. Ma la squadra mercato rossonera non si ferma qui e sarebbe pronta a stupire ancora: Ibrahimovic e Mendes sarebbero già al lavoro per un altro grande colpo in vista dell’estate. Intanto, si torna a parlare di addio a un rossonero, con nuove rivelazioni clamorose che alimentano le indiscrezioni sul futuro di alcuni giocatori. L’incertezza cresce e i tifosi rossoneri seguono con attenzione gli sviluppi, sperando che il club continui a rinforzarsi per obiettivi ambiziosi.

Da un mercato super alla nuova offensiva da cui difendersi

Conceição ha espresso molta felicità per il mercato rossonero che gli offre ora alternative che prima sembravano impensabili. La squadra si è decisamente rinforzata, aumentando le opzioni a sua disposizione. Tuttavia, il futuro potrebbe portargli via uno dei suoi campioni più rappresentativi. L’ultima indiscrezione rivela di un primo “via libera” all’operazione, ma il Milan non sta a guardare: per cautelarsi, avrebbe fissato un prezzo di vendita pari a 100 milioni di euro. Il club rossonero sa che le trattative potrebbero intensificarsi e punta a tutelarsi per mantenere la propria forza e ambizione.

Il “via libera” alla clamorosa operazione di mercato

Le voci di un possibile accordo tra Milan e Barcellona si fanno sempre più insistenti, segno di un interesse concreto verso azioni future. L’obiettivo dei blaugrana pare essere Rafael Leao, asta protagonista di questa trattativa. Il Milan, da parte sua, si trova in una fase cruciale della stagione, in cui il sogno Champions League rimane un obiettivo da inseguire con tenacia. L’attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro, alla ricerca di soluzioni che possano garantire un miglioramento ulteriore della rosa. Nel cuore dello scambio di interessi, il Barcellona guarda a Leao come pezzo pregiato per un attacco stellare. I catalani immaginano un tridente offensivo che possa contare sull’apporto di Leao e Yamal, quest’ultimo – aggiunge Milanlive.it – avrebbe dato il “via libera” all’operazione desideroso di condividere il campo con il talento portoghese. La presenza di Raphinha come jolly offensivo completa il quadro di un attacco da sogno per i blaugrana. Il Milan, consapevole del valore del proprio gioiello, ha fissato il prezzo sulla carta dei 100 milioni di euro, una cifra che riflette l’importanza di Leao nella scacchiera rossonera.

Leggi l’articolo completo L’addio al Milan costa 100 milioni, arriva il “via libera” incredibile: lo scenario lascia tutti senza parole, su Notizie Milan.