Gimenez “straccia” Ibra: effetto boom sul Milan. Impennata record del 500%, ecco cosa sta succedendo

Gimenez “straccia” Ibra: effetto boom sul Milan che vale già il 500%. Ecco cosa sta accadendo nel dettaglio nel mondo rossonero.

Il Milan ha celebrato il debutto dei suoi nuovi acquisti in una cornice di pubblico splendida, ieri a San Siro, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Gimenez ha subito incantato la platea rossonera con un assist al bacio, sfruttato al meglio da Joao Félix per il gol del 3-1. Tuttavia, nelle ultime ore, è emersa un’indiscrezione di mercato sorprendente che associa proprio il portoghese all’Inter. Un retroscena che ha sorpreso i tifosi e alimentato ulteriori indiscrezioni sul futuro di Joao Félix, con il mercato che continua a riservare colpi di scena.

L’effetto Gimenez e un’incognita di mercato che fa paura

L’intesa vista ieri in campo dal trio Leao-Joao Félix-Gimenez lascia senza dubbio sperare che le cose al Milan possano migliorare di partita in partita, rendendo concreta la corsa al quarto posto in classifica. Tuttavia, sul nuovo trio del gol rossonero piomba una minaccia: l’ultima indiscrezione proveniente dalla Spagna rivela che Leao avrebbe già scelto la sua prossima destinazione. Intanto, il Milan si gode Gimenez e il suo effetto boom sulla squadra, che già vale il 500%. L’attaccante messicano sta facendo la differenza, alimentando le speranze per il futuro prossimo dei rossoneri.

Gimenez, il Milan e un effetto boom che vale già il 500%

La giovane promessa messicana, ancora prima di scendere in campo per un incontro ufficiale con la maglia rossonera, sta generando un’incredibile ondata di entusiasmo tra i tifosi e nel settore delle vendite. I numeri parlano chiaro – scrive clarosport.com – e difatti la sua maglia numero 7 è diventata un vero e proprio simbolo di rinascita e speranza per i fan del Milan, segnando un incremento record nelle vendite che si confronta, e persino supera, quello generato dal ritorno di leggende come Zlatan Ibrahimovic. L’effetto Santiago Gimenez ha innescato una corsa all’acquisto dei prodotti del Milan, in particolare della sua maglia numero 7. Quest’ultima, secondo le statistiche riportate, ha rappresentato il 92% delle vendite totali generate dal club nel periodo preso in esame. Oltre al successo in termini di maglie vendute, l’arrivo di Santiago Gimenez ha stimolato un interesse senza precedenti anche nelle vendite online generali del club e nelle magliette personalizzate. I numeri sono eclatanti: un aumento di oltre il 300% nelle vendite generiche online e addirittura un +543% nelle magliette personalizzate. Questi dati riflettono non solo la popolarità in ascesa del giocatore ma anche la capacità del Milan di coinvolgere il suo pubblico a livello globale, con un’attenzione particolare al mercato messicano. Il mercato messicano si è rivelato particolarmente reattivo all’acquisto di Gimenez da parte del Milan, tanto da rappresentare il 18% delle vendite, un dato che eguaglia quello italiano e pone le basi per un ampliamento del seguito internazionale del club.

Leggi l’articolo completo Gimenez “straccia” Ibra: effetto boom sul Milan. Impennata record del 500%, ecco cosa sta succedendo, su Notizie Milan.