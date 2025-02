Gimenez e Joao Félix in Bologna-Milan di recupero? Il regolamento è chiaro: ecco su chi potrà contare Conceicao

Gimenez e Joao Félix in Bologna-Milan di recupero? Ecco cosa dice il regolamento e su chi davvero potrà contare Conceicao.

Il calciomercato invernale si è ufficialmente concluso, portando numerosi cambiamenti nelle rose delle squadre di Serie A. Diverse formazioni hanno rivoluzionato i propri organici con nuovi acquisti, cessioni e scambi, anche se il Milan – sottotraccia- starebbe già preparando un super colpo dal Manchester City. Il vero nodo da sciogliere ora, riguarda la composizione delle distinte per le gare che ancora devono essere recuperate o completate. In particolare, Bologna-Milan e Fiorentina-Inter sono due partite che, a causa delle modifiche alle rose, vedranno inevitabili stravolgimenti rispetto alle formazioni inizialmente previste. Ma come si comporta il regolamento in questi casi? Chi può scendere in campo e chi no tra i nuovi acquisti, i giocatori squalificati e quelli assenti?

I dettagli del caso Fiorentina-Inter

Giovedì 6 febbraio, alle 20.45, Fiorentina e Inter si ritroveranno nuovamente sul terreno di gioco dello Stadio Artemio Franchi per riprendere la partita della 14esima giornata, interrotta lo scorso 1 dicembre a causa del malore occorso a Edoardo Bove. In vista del recupero, le due squadre avranno la possibilità di cambiare le formazioni rispetto a quelle inizialmente schierate. Tuttavia, non tutti i nuovi acquisti potranno essere utilizzati. Per l’Inter e la Fiorentina, infatti, resteranno fuori dai convocati Zaniolo, Ndour, Fagioli, Folorunsho e Zalewski, in quanto il loro trasferimento è avvenuto dopo l’interruzione della partita. Inoltre, non potranno scendere in campo i giocatori che erano già squalificati all’epoca o quelli che hanno ricevuto una squalifica nel corso dell’ultima giornata di campionato (come Comuzzo e Dumfries, che salteranno il prossimo match Inter-Fiorentina). Infine, i giocatori ceduti a gennaio e passati ad altri club non potranno far parte delle distinte.

I dettagli del caso Bologna-Milan

Il discorso cambia completamente per Bologna-Milan, una gara che non è mai iniziata e che, per questo motivo, verrà recuperata in una data successiva, prevista per il 26 o 27 febbraio, in base alla qualificazione del Milan agli ottavi di Champions League. In questo caso, tutto viene azzerato. Le squalifiche che erano valide al momento del rinvio, come quelle di Theo Hernandez e Reijnders, sono già state scontate nelle partite successive, quindi entrambi i giocatori saranno a disposizione. Di conseguenza, tutti i giocatori tesserati per il Milan e il Bologna potranno essere schierati, salvo eventuali squalifiche che dovessero essere comminate entro la data del recupero. Per il Milan, quindi, ci saranno a disposizione i nuovi acquisti come Gimenez, Joao Felix e Walker, mentre il Bologna potrà schierare Pedrola e il grande ex Davide Calabria, pronto a tornare sul campo di gioco per sfidare i suoi vecchi compagni di squadra.

Leggi l’articolo completo Gimenez e Joao Félix in Bologna-Milan di recupero? Il regolamento è chiaro: ecco su chi potrà contare Conceicao, su Notizie Milan.