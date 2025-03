Scambio Raspadori-Frattesi: operazione che nasconde una trappola?

Le voci di mercato si fanno più insistenti: l’ipotesi di uno scambio tra Raspadori e Frattesi fa discutere tifosi ed addetti ai lavori.

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti e l’ipotesi di uno scambio tra Inter e Napoli ha iniziato a circolare con forza. Due giocatori che hanno già dimostrato il loro valore, due profili diversi ma complementari per le esigenze delle rispettive squadre. Da un lato, l’Inter cerca un attaccante in grado di dare imprevedibilità al reparto offensivo, dall’altro il Napoli potrebbe puntare su un centrocampista con capacità di inserimento e grande dinamismo. C’è chi vede questa operazione come un’ottima opportunità per entrambe le società.

Un giocatore che può completare l’Inter

Paolo Nicolato, ex ct dell’Under 21 italiana e attuale allenatore della Lettonia, ha avuto modo di lavorare con Giacomo Raspadori e ne parla con grande stima ai microfoni di Tuttosport. Secondo lui, l’attaccante del Napoli possiede qualità che si sposerebbero perfettamente con il gioco nerazzurro. Intelligenza tattica, capacità di muoversi tra le linee, rapidità nelle scelte: doti che lo rendono un profilo adatto a una squadra che ama il possesso e le combinazioni nello stretto. Per Nicolato, Raspadori potrebbe essere il tassello mancante nel reparto offensivo dell’Inter, un’alternativa che oggi manca nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Un’operazione che potrebbe sorprendere

Nicolato conosce bene anche Davide Frattesi e non ha dubbi sul valore del centrocampista nerazzurro. Lo definisce un giocatore di grande affidabilità, sempre pronto a dare il massimo e con una spiccata capacità di inserimento. Secondo l’allenatore, lo scambio con Raspadori avrebbe un senso preciso e sarebbe una mossa intelligente: due giovani con margini di crescita, due profili con caratteristiche diverse ma entrambi destinati a diventare protagonisti. L’ipotesi resta solo una voce di mercato, ma se prendesse corpo potrebbe rivelarsi una delle operazioni più interessanti della prossima sessione di trasferimenti.

