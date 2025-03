Pavard svela i segreti del Bayern: ecco chi può fare la differenza

L’ex difensore del Bayern conosce bene i punti di forza dei tedeschi e avvisa l’Inter: c’è un giocatore che potrebbe diventare decisivo.

Benjamin Pavard non si nasconde: l’Inter ha un obiettivo ambizioso e lui ne parla senza esitazioni in una lunga intervista della Gazzetta dello Sport. Il difensore francese ha rilasciato dichiarazioni importanti, mostrando grande fiducia nel gruppo e nelle possibilità della squadra. La corsa in campionato è serrata, con avversari di alto livello pronti a mettere i bastoni tra le ruote, ma i nerazzurri restano in testa e non vogliono fermarsi. Pavard sottolinea quanto sia fondamentale non concedere nulla, mantenendo concentrazione e compattezza. Il successo di Bergamo è stato un segnale forte, un campo difficile da espugnare dove l’Inter ha mostrato solidità. L’obiettivo è chiaro: restare davanti fino alla fine, senza perdere di vista gli altri traguardi stagionali. La squadra si sta già preparando per la gara con l’Udinese in cui si prevedono grosse novità di formazione.

Un sogno che diventa concreto

C’è una parola che circola sempre più spesso nell’ambiente nerazzurro, una parola che alcuni evitano per scaramanzia ma che Pavard pronuncia senza esitazioni. Per lui non esistono limiti, tutto è possibile. L’Inter vuole continuare a vincere, senza porsi confini. Il difensore francese racconta l’intensità degli allenamenti, la voglia del gruppo di superarsi ogni giorno e la determinazione con cui viene affrontata ogni partita. Per competere su tutti i fronti serve massima dedizione, nulla può essere lasciato al caso. I giocatori lo sanno bene e non vogliono precludersi nulla. Il percorso è ancora lungo, ma la convinzione nei propri mezzi è totale.

Il grande obiettivo dichiarato e le armi dei bavaresi

Nessuna paura di pronunciare la parola Triplete: è un obiettivo concreto, Pavard lo dice chiaramente, senza giri di parole. L’Inter ha le qualità per sognare in grande, affrontando ogni sfida con la mentalità giusta. La sfida con il Bayern Monaco sarà particolare per lui: “Ho tanti amici, da Coman a Upamecano a Raphael Guerreiro. Olise è arrivato da poco, ma attenzione: è fortissimo. Lì sono diventato grande in 4 anni meravigliosi e ho vinto tutto, ma ora difendo il nerazzurro. Sarà equilibratissima, 50 e 50, e vincerà chi difenderà meglio. Loro amano il possesso e ti attaccano con qualità sugli esterni, da Gnabry a Sané. Noi dovremo essere lucidi con la palla e preparati a resistere: ci saranno momenti di sofferenza, ma avremo occasioni”.

Leggi l’articolo completo Pavard svela i segreti del Bayern: ecco chi può fare la differenza, su Notizie Inter.