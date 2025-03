Il Mondiale per Club stravolgerà il calcio in modi neanche lontanamente immaginabili: cosa farà l’Inter?

Il nuovo Mondiale per Club promette premi incredibili, ma quanto influenzerà le strategie dei club? Una cifra record potrebbe cambiare il calcio per sempre.

Il Mondiale per Club 2025 si prepara a rivoluzionare il panorama del calcio internazionale, non solo per il format, ma anche per i premi messi in palio dalla FIFA. Le cifre comunicate nelle scorse settimane hanno stravolto la percezione di questa competizione, trasformandola da un torneo di fine stagione poco attraente a una straordinaria opportunità economica: qualcuno comunque resta convinto della prima ipotesi. Se in passato molti club consideravano la partecipazione come un impegno secondario, ora la prospettiva cambia radicalmente, con un montepremi che promette di riscrivere le strategie delle squadre più blasonate.

Un montepremi paragonabile alla Champions League

L’idea di poter incassare cifre simili a quelle della Champions League in un solo mese rappresenta un’occasione unica per i club coinvolti. I 125 milioni di euro destinati alla squadra vincitrice, come evidenzia Paolo Condò sul Corriere della Sera, sono una risorsa in grado di rafforzare il bilancio e creare un vantaggio competitivo rispetto alle squadre escluse. L’Inter, attualmente impegnata in una stagione che potrebbe concludersi con il Triplete, sa già che la prossima estate porterà in dote un’opportunità finanziaria ancora più rilevante. Anche per la Juventus, dove la qualificazione alla Champions resta un obiettivo cruciale, il Mondiale per Club potrebbe diventare una garanzia economica paragonabile a quella del massimo torneo europeo.

Scelte tecniche influenzate dall’aspetto economico?

La possibilità di incassare somme così elevate potrebbe paradossalmente condizionare le decisioni degli allenatori nei mesi a venire. Le squadre potrebbero iniziare a gestire le proprie risorse in modo diverso, magari preservando alcuni giocatori chiave per arrivare al torneo nella migliore condizione possibile. L’idea che il Mondiale per Club possa trasformarsi in una sorta di Superlega concentrata in un solo mese apre nuove riflessioni sul futuro del calcio europeo. Dubitiamo che i top club europei, tra cui l’Inter, decideranno di di risparmiare le energie per questa competizione.

