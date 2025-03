Bayern Monaco senza molti titolari: i bavaresi rischiano contro l’Inter

Il Bayern Monaco si presenta con gravi assenze alla doppia sfida contro l’Inter valevole per i quarti di finale di Champions League.

Il Bayern Monaco affronta un periodo critico in vista delle sfide decisive di Champions League contro l’Inter. A pochi giorni dalla partita d’andata, si giocherà l’8 aprile, il club tedesco perde uno dei suoi pezzi più importanti: l’esterno sinistro Alphonso Davies. L’infortunio è grave: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, in poche parole, come riporta il Corriere dello Sport, la stagione si conclude anticipatamente per il canadese. A peggiorare la situazione, anche il difensore Dayot Upamecano sarà assente, dopo aver subìto un intervento per la rimozione della cartilagine dal ginocchio sinistro: ma non è tutto.

Le ripercussioni sull’organico del Bayern Monaco

La lista degli infortuni non si ferma qui, poiché anche il capitano Manuel Neuer è a rischio per la sfida contro l’Inter. Il portiere soffre di uno stiramento al polpaccio destro, e le sue possibilità di tornare in campo per il match dell’8 aprile sono minime. Anche la difesa sembra essere una zona vulnerabile. A causa di queste assenze, il tecnico Vincent Kompany si trova a dover gestire una crisi di infortuni, in un momento cruciale della stagione, con un solo vantaggio di +6 sul Bayer Leverkusen a 8 giornate dalla fine della Bundesliga.

I sostituti pronti a scendere in campo: chi sostituirà i big?

Nonostante l’emergenza, Kompany ha già in mente le contromisure. Per sopperire all’assenza di Davies, verrà utilizzato il portoghese Raphael Guerreiro. In difesa, l’inglese Eric Dier subentrerà a Upamecano, mentre il giapponese Hiroki Ito sarà chiamato eventualmente a sostituire l’ex Napoli Kim, che non è al top della forma. In porta, il giovane Jonas Urbig, che ha esordito nelle ultime due partite, dovrà continuare a sostituire Neuer, con la pesante responsabilità di mantenere alta la guardia contro l’Inter.

