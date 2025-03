Quanto guadagnerà davvero l’Inter al Mondiale per Club? La cifra è molto diversa dalle anticipazioni

Il nuovo format del Mondiale per Club promette premi da capogiro, ma quanto incasserà l’Inter?

Nel 2025, il Mondiale per Club vedrà una trasformazione radicale con un nuovo format che promette ricompense straordinarie per le squadre coinvolte: ciononostante c’è chi ha una visione profondamente negativa della competizione per motivi ben precisi. La Fifa ha appena ufficializzato i dettagli di un montepremi che ammonta a un miliardo di dollari, una cifra che rivoluziona il panorama sportivo mondiale. A partire da giugno, i club più prestigiosi avranno l’opportunità di guadagnare cifre mai viste prima, con premi garantiti che potrebbero cambiare per sempre la storia delle competizioni internazionali. Ogni partita vinta, ogni traguardo raggiunto, potrebbe significare un passo verso un incasso straordinario: la Gazzetta dello Sport approfondisce la questione nel dettaglio.

I premi garantiti e legati alla performance

La Fifa ha delineato con precisione i dettagli economici legati alla competizione, con 488 milioni di euro già garantiti come parte del montepremi, mentre 442 milioni dipenderanno dai risultati sul campo. Le squadre europee, che saranno 12, saranno classificate in base ai loro meriti sportivi e commerciali, tra cui il rendimento in Champions League e il fatturato. Real Madrid e Manchester City sono destinati a fare la parte del leone, con premi da 36 milioni di euro ciascuno, ma anche le squadre italiane hanno una parte consistente da giocarsi. L’Inter, settima nella classifica, potrà contare su un premio minimo di 24 milioni di euro, mentre la Juventus sarà in una fascia tra i 18 e i 20 milioni. Le differenze tra un posto e l’altro sono contenute, ma comunque significative.

Il cammino negli Usa e l’incasso finale per il vincitore

Molto dipenderà dal percorso che le squadre affronteranno negli Stati Uniti: ogni successo garantirà ulteriori guadagni. Ogni vittoria nel girone vale 1,9 milioni di euro, con i pareggi che portano a 900.000 euro. Man mano che si procede nei turni successivi, i premi diventano ancora più generosi: 7 milioni per gli ottavi, 12,2 per i quarti, e 19,5 milioni per le semifinali. La finalista perdente si aggiudica comunque una cifra considerevole, 27,9 milioni, mentre il vincitore si porterà a casa ben 37,2 milioni di euro. Sommando tutte le potenziali vincite da ogni fase, la squadra che vince tutte le partite nel girone, aggiungendo i vari bonus, potrebbe arrivare a incassare un totale che sfiora i 117 milioni di euro.

