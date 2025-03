Inter: il primo nuovo acquisto è già “ufficiale” ed è un colpaccio

L’Inter ha già messo a segno il primo colpo di mercato, arrivano conferme dai diretti interessati.

L’Inter, in vista della prossima stagione, ha deciso di rinnovare la sua rosa puntando su giovani talenti pronti a fare la differenza. Sebbene l’attenzione sia rivolta a diversi prospetti, un nome in particolare ha catturato l’interesse dei tifosi nerazzurri: Petar Sucic. Il centrocampista croato, acquistato a gennaio per più di 14 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria, è destinato a vestire la maglia dell’Inter a partire dalla prossima stagione. Tutti si interrogano su quali siano le sue qualità e non mancano paragoni pesanti.

Dettagli sul futuro di Sucic

In un’intervista esclusiva a RB Sport, Askhat Idrizovic, procuratore di Sucic, ha parlato del futuro del giovane talento: l’agente ha ammesso che il centrocampista ha già firmato un contratto con l’Inter e si unirà ufficialmente alla squadra nerazzurra all’inizio di giugno. Questo significa che Sucic, nonostante la permanenza in prestito, è già considerato parte integrante del progetto interista. Idrizovic ha confermato che l’Inter non prevede un altro prestito per il croato, con l’intenzione di inserirlo direttamente nell’organico. Le parole del procuratore fanno intendere che la volontà del club sia quella di puntare su Sucic fin da subito, senza ulteriori indugi.

Nessun prestito per Sucic: pronto per l’Inter

Nonostante la sua giovane età, l’Inter è pronta ad accoglierlo nel proprio organico e a valorizzarlo fin da subito. Questo segna un passaggio fondamentale nel progetto della squadra, con l’auspicio che il centrocampista possa incidere positivamente fin dal suo arrivo. Idrizovic ha dichiarato che Petar darà il massimo per la Dinamo Zagabria fino al termine della stagione, ma l’attenzione è già tutta sul suo futuro in maglia nerazzurra, dove la sua crescita e il suo inserimento sono attesi con grande curiosità. A questo punto potrebbe essere convocato anche per il Mondiale per Club.

