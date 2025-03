Acerbi, la sorpresa che cambia tutto: la sua carriera all’Inter è davvero finita?

Nonostante i tanti infortuni e il futuro incerto, una nuova svolta potrebbe far restare Acerbi al centro del progetto nerazzurro.

Gli infortuni di Francesco Acerbi hanno segnato profondamente la sua stagione, con ben 21 partite saltate tra ottobre e febbraio a causa di problemi fisici. Un dato che ha indotto la dirigenza nerazzurra a riflettere sull’opzione di esercitare la clausola presente nel suo contratto, che attualmente scade nel 2026. La possibilità di rescindere anticipatamente l’accordo ha messo in discussione il futuro del difensore, ma la valutazione finale è legata anche alla situazione del suo compagno di reparto, Stefan De Vrij. Quest’ultimo, a differenza di Acerbi, non ha mai avuto grosse problematiche fisiche e ha risposto con solidità alla competizione interna per un posto in difesa. Non mancano chiaramente i retroscena in questa situazione con alcune delle parti in causa un minimo scontente.

De Vrij ha risposto da leader

Quando Acerbi è stato costretto a fermarsi, De Vrij ha approfittato della situazione, dimostrando grande solidità e leadership in difesa. La sua presenza è diventata un punto di riferimento per la squadra, portando la dirigenza a preferirlo per la prossima stagione. La competizione tra i due centrali si è rivelata positiva per l’Inter, con il difensore olandese che ha saputo mantenere un livello di prestazione elevato nonostante le difficoltà.

Il ritorno di Acerbi cambia tutto

Il ritorno di Francesco Acerbi in campo, però, ha cambiato le carte in tavola. Le sue prestazioni dopo il recupero sono state straordinarie e hanno sorpreso non solo i tifosi ma anche la dirigenza interista. L’italiano ha ripreso il suo posto da titolare con una qualità di gioco che ha fatto dimenticare i mesi di assenza. Nonostante l’età avanzata (37 anni), il difensore ha dimostrato di avere ancora la classe e la resistenza per competere ai massimi livelli. Oggi, come riporta la Gazzetta dello Sport, le prospettive per la sua carriera all’Inter sono più promettenti che mai, e la sua permanenza potrebbe essere più lunga di quanto inizialmente previsto.

