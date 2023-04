Scambio a distanza tra Sacchi e Cuccureddu: «La Fiorentina avrebbe potuto vincere di più a Torino», la risposta dell’ex terzino

Scambio di opinioni a distanza tra Arrigo Sacchi e Antonello Cuccureddu. Intervistato oggi da La Nazione l’ex tecnico ha infatti detto: «Per avere successo le componenti sono importanti: il club con la sua storia e con la sua competenza viene prima di tutto. Cuccureddu, quando ero nelle giovanili della Fiorentina, mi disse: ‘Se la squadra viola giocava a Torino, avrebbe vinto chissà quanti scudetti’. La Juventus ha sempre imposto la sua potenza economica e organizzativa».

L’ex terzino della Juve ha risposto intervenendo a Radio FirenzeViola: «Non mi ricordo di aver detto questa cosa. La Juventus è sempre stata grande ma si poteva battere, anche in quegli anni. Certe frasi non mi ricordo davvero di averle dette. Io e Sacchi abbiamo sempre avuto idee diverse ma ognuno è libero di esprimersi come vuole».

