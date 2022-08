Scambio Under-Malinovskyi gira nelle ultime ore in casa Atalanta. Ecco l’opinione dei tifosi su questa possibile trattativa

Nelle ultime ore il Marsiglia ha bussato alla porta dell’Atalanta. Un altro assalto per Luis Muriel? No, bensì per Ruslan Malinovskyi. Il ragazzo era già stato accostato al Tottenham, ma i nerazzurri stanno trattando anche con i francesi, dove per abbassare le cifre è stata offerta l’ex ala della Roma Under. Al di là di come andranno le trattative, ecco l’opinione dei tifosi nerazzurri.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 633 utenti nerazzurri, i risultati quasi si equivalgono: un 41% vorrebbe che l’Atalanta tenesse Ruslan; un 36% crede che sia giusto cederlo ma puntare su un altro giocatore; il restante 23% accetterebbe lo scambio.

