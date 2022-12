Sono queste le parole del famoso giornalista Andrea Scanzi ai microfoni FirenzeViola.it, ecco cosa dice sul Milan.

Andrea Scanzi, famoso giornalista e social, parla della sua squadra del cuore, il Milan, ecco cosa dice ai microfoni di Firenze Viola.it: “Non mi aspettavo di più. Mi aspettavo di più dall’Inter e dalla Juventus, non dal Milan che non è la squadra più forte. Ho sbagliato sul Napoli, non mi aspettavo che fosse così forte. Abbiamo 1/2 punti in meno dell’anno scorso, ci manca il punto nello scontro diretto col Napoli e i due punti con la Cremonese.“

Conclude così: “Non imputo niente a Pioli perché abbiamo i punti che ci meritiamo, abbiamo sbagliato ad oggi la campagna acquisti a partire da De Ketelaere. Il Napoli li ha individuati tutti, teoricamente c’è ancora margine perché i punti si possono recuperare. Mi sembra ovviamente favorito il Napoli, mi aspettavo un recupero della Juventus ma non so come potrà reagire dopo questo terremoto societario. Anche l’Inter romperà le scatole, quindi non dico che firmerei per un secondo posto, ma se il Milan dovesse finire secondo sarei tutto sommato contento“.

