Declan Rice lancia la candidatura dell’Inghilterra per la vittoria a Qatar 2022: «Vogliamo arrivare fino in fondo, qui per dimostrarlo»

Declan Rice, intervistato dalla BBC, lancia la candidatura dell’Inghilterra per la vittoria finale ai Mondiali di Qatar 2022. Di seguito le sue parole.

«Se guardiamo al nostro reparto offensivo abbiamo talenti di livello mondiale, giocatori che hanno vinto i più grandi trofei. Non siamo qui solo per entrare agli ottavi, vogliamo arrivare fino in fondo. Sta a noi dimostrarlo, la Francia l’ha fatto. Altre nazioni guarderanno la nostra qualità e… Perché non dovremmo essere temuti?»

L’articolo Qatar 2022, Rice lancia l’Inghilterra: «Non siamo qui per gli ottavi» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG