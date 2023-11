Scaroni fa chiarezza: «Tema stadio? Io mi rammarico, ma…». Le parole del presidente rossonero su San Siro e il nuovo stadio

Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni di Rcs Sport Industry Talk del tema stadio. Ecco le parole del presidente del Milan:

«C’è anche quel tema… Lo spettacolo calcio è fatto dai calciatori e dagli allenatori, ma anche dal teatro in cui giochiamo. Io sono sempre qui che mi rammarico del fatto che con denaro privato non siamo riusciti a fare a Milano il più bello stadio del mondo. San Siro è stato costruito e ristrutturato col denaro dei contribuenti in passato…»

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE DEL PRESIDENTE ROSSONERO

The post Scaroni fa chiarezza: «Tema stadio? Io mi rammarico, ma…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG