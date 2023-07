Schelotto: «Mi piacerebbe allenare un giorno, Inter? Squadra del mio cuore » Le parole dell’ex nerazzurro

Intervistato da Sportitalia, l’ex Inter, Ezequiel Schelotto, ha parlato di quelli che potrebbero essere i piani per il suo futuro.

LE PAROLE- «Io allenatore? Già ho iniziato a parlare con la gente di Coverciano: in questi ultimi anni mi è venuta questa voglia, mi piacerebbe allenare. In questo momento però ho solo voglia di giocare. Ispirazioni? Posso nominarti Bisoli, con il quale nei primi anni a Cesena abbiamo centrato le promozioni, Simeone a Catania nella sua prima esperienza a Catania. Donadoni, una persona che stimo tantissimo, mi dispiace che non possa allenare in Italia, spero possa tornare. Colantuono all’Atalanta, Stramaccioni che mi ha portato nella squadra del mio cuore, l’Inter.»

L’articolo Schelotto: «Mi piacerebbe allenare un giorno, Inter? Squadra del mio cuore» proviene da Inter News 24.

