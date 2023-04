L’allenatore del Benfica Roger Schmidt ha parlato della propria squadra dopo la sconfitta per 2-1 contro il Porto: martedì c’è l’Inter

L’allenatore del Benfica Roger Schmidt non ha paura in vista dell’incontro di Champions di martedì contro l’Inter:

BENFICA INTER- «Non penso che i giocatori possano sentire pressione per le due partite ravvicinate contro Porto e Inter, ma parlerò con loro i prossimi giorni. Per me abbiamo visto già queste cose nella stagione, noi possiamo giocare in tali momenti ad alti livelli e abbiamo giocato molte partite perdendo solamente tre volte. Oggi non è stato uno dei migliori giorni, ma siamo cresciuti molto negli ultimi mesi vincendo, giocando queste partite e raggiungendo alti livelli. Noi dobbiamo crescere anche dalle sconfitte, dobbiamo accettarle e analizzarle».

