Le parole di Zaffagnini, chirurgo che ha operato Perr Schuurs, sulle condizioni del difensore del Torino dopo l’infortunio contro l’Inter

Stefano Zaffagnini, chirurgo che ha operato Schuurs, ha parlato a Tuttosport delle condizioni del difensore del Torino visto l’infortunio subito contro l’Inter.

«L’ intervento è perfettamente riuscito, nei modi e nei tempi previsti. Poco più di mezz’ora. Ricordo con piacere il sorriso sulle labbra di Schuurs, a posteriori: sereno e fiducioso. Adesso il ragazzo deve avere pazienza, però. Non è stata l’unica problematica No, perché come spesso accade quando si rompe il crociato, un evento molto traumatico, si era prodotta anche una lesione al menisco mediale, parzialmente strappato dalla capsula. Ho risolto la questione applicando due punti di sutura, come sempre in questi casi. Una cosa di 10 minuti, abbastanza normale. Infatti con il medico sociale del Torino, il dottor Bertolo, ci siamo subito trovati d’accordo sul fatto che sarebbe soltanto pericoloso forzare il recupero per farlo rientrare in campo prima possibile. Per cosa, poi? Per poter schierarlo all’ultima giornata di campionato nel quarto d’ora finale?».

L’articolo Schuurs, parla il chirurgo: «Ecco le condizioni post Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG