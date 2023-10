La Roma ha preso le difese dei sue due giocatori coinvolti nello scandalo scommesse: la nota ufficiale del club giallorosso

Attraverso una nota ufficiale, la Roma, attesa dall’Inter a San Siro il 29 ottobre, si schiera apertamente dalla parte dei suoi giocatori Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy, coinvolti nello scandalo delle scommesse.

LA NOTA– «In riferimento alle indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni in merito a un presunto coinvolgimento di alcuni suoi tesserati nell’inchiesta relativa al calcio scommesse, l’AS Roma esprime pieno sostegno nei confronti di Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy, vittime di reiterate speculazioni che ne hanno ingiustamente leso l’immagine. Il Club ha totale fiducia in Nicola e in Stephan quando affermano di non avere nulla a che fare con questa vicenda»

L’articolo Scommesse, la Roma prende posizione: giù le mani da Zalewski e El Shaarawy proviene da Inter News 24.

