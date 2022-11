Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Napoli: le dichiarazioni complete

Ospite a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così del duello scudetto tra Milan e Napoli:

«Non puoi essere forte se non sai anche lottare. Quello che mi piace è la qualità di molti giocatori, e ha un attacco spettacolare. E riesce ad aggiungere giocatori a questa qualità, vedi Elmas, Simeone e Raspadori. E’ una squadra veramente completa che gioca bene a calcio. Le altre hanno il fiato corto. Ho visto un Milan meno ordinato del solito per esempio, non riesce a dare fiato agli interpreti in mezzo al campo».

The post Sconcerti: «Duello Milan-Napoli per lo scudetto? I rossoneri…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG