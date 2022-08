L’opinionista Mario Sconcerti esprime il proprio parere sui due big match dell’ultimo turno di campionato.

Mario Sconcerti su TMW Radio contesta alcune decisioni di Inzaghi per il match contro la Lazio. “Juve-Roma e Lazio-Inter sono state due partite molto diverse. La Lazio ha giocato molto bene e deciso la partita con due colpi di gran classe di Pedro e Luis Alberto. A Torino è stata una partita abbastanza anonima: la Juventus – anche nel momento migliore – ha calciato due volte nello specchio. Non sarei drastico con Mourinho, anche perché la moda di criticare i propri calciatori è propria anche di Allegri. Quando si dice “vergogna”, non ci si può riferire solo ai propri giocatori“.

Luis Alberto

“Quando uno vince ha sempre meriti. L’Inter ha giocato male e la Lazio ha avuto più colpi di qualità, dimostrandone di più anche a livello generale. Venerdì è andata così. La Lazio è stata superiore. Si sono tutti scandalizzati per Gagliardini al posto di Calhanoglu: il primo è comunque un giocatore importante, non un uomo qualunque. Mi pare poi che abbia limitato Milinkovic-Savic, che si è visto su un lancio da metà campo. Hanno inciso le decisioni di Inzaghi, che sembrava volersi portare a casa il pareggio. Se poi la perdi non puoi lamentarti”.

