Sconcerti: «Il Milan ha vinto con la fortuna che aiuta i migliori». Le parole del giornalista

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera del Milan dopo la vittoria contro l’Empoli. Ecco le parole del giornalista:

«Il Milan ha un finale abbagliante, quasi incredibile, ha vinto con quel tipo di fortuna che spesso aiuta i migliori. Non una partita facile, Calabria infortunato, Kjaer subito ammonito, Leao in una di quelle sere in cui non sai cosa aspettarti, chiusa poi con due assist e un gol fantastico. Non un Milan perfetto, però di nuovo il Milan che serviva».

