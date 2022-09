Mario Sconcerti parla a TMW Radio del campionato di Serie A, concentrandosi su Milan e Napoli, ecco le sue parole.

Sono queste le parole di Mario Sconcerti che parla a TMW Radio della stagione di Serie A, ecco le parole su Milan e Napoli: “Questo è un campionato poco decifrabile, molto dipende da Milan e Napoli che hanno già avuto lo scontro diretto. È il momento di spingere, sempre che i giocatori accettino di spingere perché hanno il Mondiale. Prima della sosta soprattutto Milan e Napoli dovrebbero allungare in classifica.“

Maglia Milan 2022

L’ex tecnico rossonero, Alberto Zaccheroni a Sky Sport parla così del progetto rossonero: “Sono tutti giocatori che possono solamente crescere. Non abbiamo visto ancora il miglior Leao. Giroud è partito bene. Pioli è abituato a cambiare spesso, ora gioco poco in ampiezza: i terzini giocano molto in mezzo al campo per creare superiorità. È questa la chiave delle ultime partite“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG