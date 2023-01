Dopo gli scontri sull’A1 è allerta massima per la partita del 29 gennaio tra Napoli e Roma e il possibile quarto di Coppa Italia 72 ore dopo

Dopo gli scontri sull’A1 tra ultras del Napoli e della Roma, l’allerta per la sfida del 29 gennaio allo stadio Maradona (in programma alle 20.45) è alta. Non solo per il campionato, ma anche per la possibile sfida di Coppa Italia, che, in caso di doppia qualificazione delle due squadre, contro Cremonese e Genoa, si disputerebbe 72 ore dopo.

Trasferta ovviamente vietata per i giallorossi, ma c’è il timore che i sostenitori delle due squadre vogliano di nuovo scontrarsi, anche lontano dallo stadio.

