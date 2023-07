Scopritore Dybala: «Paulo a Roma si sente apprezzato. Può regalare il sogno scudetto». Così Santos Turza sull’ex Juventus

Santos Turza, scopritore di Paulo Dybala, ha parlato dell’ex Juventus ai microfoni di Sportitalia.

Le sue parole: «Alla Roma credo che Paulo si sia sentito di nuovo importante e apprezzato in pieno. Non che alla Juve non lo fosse, ma la piazza giallorossa era quello che più gli serviva in questo momento, forse. E’ stato solo l’inizio, ma si è visto che peso possa avere Paulo in una squadra che lo mette nelle migliori condizioni per rendere. Penso che con lui la pericolosità della squadra di Mourinho aumenti molto. José da lui sta tirando fuori il meglio a livello motivazionale e credo e spero che possano alzare ancora di più l’asticella, magari regalando il sogno di uno Scudetto ai tifosi, mercato permettendo».

