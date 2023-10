Le parole dell’ex allenatore della Juventus Fabio Capello ha voluto parlare della lotta scudetto citando anche l’Inter di Simone Inzaghi

Tramite Il Mattino, l’ex allenatore della Juve Fabio Capello ha voluto parlare della lotta scudetto: considerando l’Inter ancora una volta superiore.

«Il Napoli ha tutte le potenzialità per ripetersi. Ma favorito non direi, quest’anno ci sono squadre attrezzate bene, partite meglio e non c’è più quel distacco abissale tra gli azzurri e gli altri che esisteva nello scorso torneo».

