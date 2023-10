Le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, nei confronti dell’ex portiere dell’Inter Onana dopo il periodo allo United

Questo pomeriggio all’Old Trafford si giocherà il derby di Manchester tra City e United, e Pep Guardiola ha voluto parlare dell’ex portiere dell’Inter Onana.

«Ricordo che abbiamo un amico in comune che mi ha parlato molto bene di lui, ma personalmente l’ho incontrato ad Amsterdam. È un giocatore eccezionale e ora è allo United. Momento di difficoltà? Tutti hanno bisogno di tempo per adattarsi, non solo i manager ma anche i giocatori, i portieri. Tutti. A volte le persone sono più esigenti, ma ho un’alta opinione di lui come portiere».

