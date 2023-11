L’ex calciatore Giuseppe Pancaro ha detto la sua in merito alla lotta scudetto, con un focus sull’Inter e la superiorità rispetto alle altre

Intervistato da TMW Radio, l’ex giocatore Giuseppe Pancaro parla così del campionato di Serie A e della lotta scudetto, nella quale vede l’Inter come vincitrice.

LE PAROLE– «Secondo me siamo lontani dal campionato delle sette sorelle. C’è tanta differenza tra le prime e le inseguitrici. Anche negli anni delle sette sorelle c’era il divario ma erano in 4-5 a contendersi lo scudetto. Quest’anno già da subito è sembrato che l’Inter avesse qualcosina in più. A seguire, poi, ci sono Juventus, Milan e Napoli. I bianconeri, però, hanno il vantaggio di preparare una partita a settimana»

L’articolo Scudetto, Pancaro: «Troppa differenza tra l’Inter e le altre» proviene da Inter News 24.

