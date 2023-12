L’attaccante della Sampdoria Sebastiano Esposito sta continuando la sua crescita col sogno di tornare a vestire il nerazzurro.

Ieri Sebastiano Esposito ha segnato il quinto goal della sua stagione nel match contro il Bari: l’attaccante stabiese dopo qualche prestito andato male sembra star ritrovando lo smalto dei giorni migliori.

Voglia di migliorarsi

Sebastiano Esposito ha parlato così a Sky Sport dopo l’ultima rete. “Pirlo dice che posso migliorare? Sì, sono d’accordo con lui. A ventun’anni nessun giocatore al mondo è arrivato né può essere al 100% delle sue possibilità perché non le conosce ancora… Sto imparando a conoscermi, perché allenandoti al 100% cominci a conoscere realmente le tue qualità, quindi io sto tranquillo. Il mister mi fa stare sempre tranquillo perché mi cazzia spesso, dobbiamo continuare su questa squadra. Nelle ultime partite potevamo fare molto meglio perché in casa contro due buone squadre dovevamo portare più punti perché ce lo meritavamo. Non siamo all’altezza di queste prestazioni e dobbiamo fare di più”.

Il motivo della mancata esultanza

“Semplice. Ti immagini un episodio del genere magari prima della partita e ti passano per la mente tutti i bei momenti dell’anno scorso e credo che questa gente (il Bari, squadra con cui ha giocato nella passata stagione, ndr) si meriti il 110% del mio rispetto perché mi hanno dato tanto. Poi io sicuramente io ho dato tanto a loro ma loro mi hanno dato di più”.

I dettagli dell’affare

La Sampdoria lo ha acquistato dall’Inter in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in Serie A: i nerazzurri però hanno anche un contro-riscatto.

