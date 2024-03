Seconda squadra Milan, lavori in corso: Cardinale contatta la Pro Sesto per la questione stadio. Tutti i dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fornito importanti aggiornamenti per quanto riguarda il progetto seconda squadra Milan, che resta vivo ma per forza di cose non ancora definito.

Il Milan ha contattato la Pro Sesto per valutare la disponibilità dello stadio “Breda”, che potrebbe diventare il campo di casa per una eventuale squadra B rossonera. La Pro per questa e probabilmente la prossima stagione ha un accordo con l’Inter, che a inizio stagione ha fatto giocare lì la sua squadra femminile.

