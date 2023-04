Le parole di Gabriele Gravina dopo il Consiglio Federale tenutosi oggi: i temi di calcio femminile, seconde squadre e arbitri

Dopo la conclusione del Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai giornalisti presenti. Di seguito le sue parole sulle seconde squadre, un tema che interessa anche il Milan.

SECONDE SQUADRE – «Sull’introduzione delle seconde squadre in Lega Pro dal prossimo anno, abbiamo ribadito le considerazioni positive di tutto il sistema calcistico al riguardo. Oggi modificare l’assetto così come è previsto dalla Lega Pro non è possibile»

The post Seconde squadre, Gravina: «Considerazioni positive del sistema calcio» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG