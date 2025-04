Semifinale storica, ma il caso Taremi rovina la festa

Un cambio inatteso nel momento clou, un ingresso che ha lasciato tutti spiazzati: cosa è successo davvero nei minuti finali contro il Bayern?

Quando Simone Inzaghi ha chiamato il cambio, mancavano quindici minuti al termine della partita. Il tabellone segnava 2-2, risultato che bastava per mandare l’Inter in semifinale dopo l’impresa dell’andata a Monaco. A sorpresa, il tecnico decide di togliere Lautaro Martinez, migliore in campo per distacco, e inserire Mehdi Taremi, al rientro dopo un periodo complicato. Una scelta che sembrava voler premiare il sacrificio e la voglia di riscatto dell’iraniano. Ma da lì in poi qualcosa si rompe nel gioco nerazzurro. L’attacco perde mordente, la pressione si abbassa e l’Inter comincia a subire.

Un impatto freddo e poco convincente

Il pubblico di San Siro si accorge subito del cambio di marcia. Taremi entra in campo senza mordente, si muove poco, fatica nei contrasti e pare scollegato rispetto al ritmo della gara. Ogni pallone perso o giocata sbagliata aumenta il senso di disagio, mentre il Bayern prova a sfruttare il momento di confusione. I compagni cercano di coinvolgerlo, ma l’iraniano appare distante, come se faticasse a calarsi nel clima rovente del match.

Le pagelle che fanno rumore

Il giorno dopo arrivano i giudizi. La Gazzetta dello Sport non usa mezzi termini: “Sarà per un linguaggio del corpo che non trasmette sicurezza, ma il suo ingresso in campo è disconnesso dalla realtà, quasi compassato”, scrive assegnandogli un 5 secco. Anche TMW si allinea con la stessa valutazione. Corriere dello Sport e Tuttosport, invece, sulla scia del poco minutaggio raccolto, scelgono di non assegnargli voto, segno di una prestazione troppo anonima per meritare una valutazione. Un’occasione che doveva segnare il ritorno alla ribalta di Taremi si trasforma così in una parentesi amara. L’Inter vola in semifinale, ma dietro la festa si nasconde un piccolo caso: il numero 99, al momento decisivo, non ha lasciato traccia.

