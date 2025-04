Duello Inter-Juve per Krstovic: ma il vero obiettivo è un altro?

Inter e Juve si muovono per lo stesso attaccante, ma dietro l’interesse per Krstovic si nasconde una mossa a sorpresa.

In un mercato ancora lontano ma già in fermento, Inter e Juventus si trovano di nuovo l’una contro l’altra. Questa volta non per un trofeo o per la supremazia in campionato, ma per un attaccante che ha sorpreso tutti per continuità e fiuto del gol. Nikola Krstovic, centravanti del Lecce, è finito nel mirino delle due storiche rivali, pronte a sfidarsi anche fuori dal campo. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui il montenegrino sarebbe uno dei profili più seguiti in vista della prossima stagione. Non è un mistero che entrambe le squadre stiano cercando rinforzi davanti, e il rendimento del classe 2000 ha attirato attenzioni da tutta la Serie A. Non solo il giallorosso: i nerazzurri hanno diversi obiettivi in quella zona di campo.

Il prezzo cambia in base alla classifica

Krstovic ha già raggiunto la doppia cifra in stagione, traguardo che ha aumentato il suo valore. Attualmente il Lecce lo valuta 25 milioni, ma la cifra potrebbe scendere fino a 20 più bonus. Il nodo principale riguarda la salvezza: in caso di retrocessione del club salentino, i parametri economici potrebbero crollare. I dirigenti di Inter e Juve si sono mossi in anticipo, mandando osservatori in più occasioni per studiarlo da vicino. La Juventus avrebbe un’arma in più: il giovane Adzic, talento in rampa di lancio che piace molto a Pantaleo Corvino. Anche il Milan aveva provato a inserirsi a gennaio, ma la porta era rimasta chiusa. Ora, però, lo scenario è cambiato e si è aperta una corsa a tre che potrebbe coinvolgere altri club europei.

Jonathan David sullo sfondo, ma c’è un ostacolo

La pista Krstovic resta calda, ma non è l’unica su cui lavorano le due big. Inter e Juventus tengono vive le opzioni legate a Jonathan David, profilo più affermato ma anche più costoso. L’ostacolo maggiore non riguarda il cartellino, ma i costi dell’operazione: l’ingaggio richiesto dall’attaccante canadese si aggira sui 6 milioni annui, mentre il suo entourage pretende una commissione da 10 milioni. Numeri che hanno raffreddato gli entusiasmi. Questo spiega l’interesse concreto verso Krstovic, soluzione più sostenibile e con margini di crescita.

