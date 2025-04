Inter-Barcellona, la doppia sfida sarà uno spettacolo: ma c’è una sorpresa in arrivo

La semifinale tra Inter e Barcellona sarà visibile in chiaro, ma manca ancora un passaggio per stabilire ulteriori dettagli.

La semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona promette scintille. Due partite ad altissima tensione, con in palio un biglietto per la finalissima di Monaco di Baviera. Il tabellone ha creato una sfida che riaccende rivalità storiche e accende i sogni dei tifosi nerazzurri, sempre più affamati di gloria europea. A San Siro e all’olimpico Lluís Companys andranno in scena due battaglie cariche di storia, prestigio e ambizione. L’Inter ci arriva con grande convinzione, dopo aver eliminato il Bayern Monaco: i tagliandi per la gara di ritorno a San Siro sono già in vendita.

Un obbligo che cambia le regole

La grande novità riguarda la trasmissione televisiva. A differenza delle fasi precedenti, dove le italiane si sono viste quasi solo a pagamento, le semifinali saranno visibili in chiaro. Questo perché l’AgCom ha previsto da tempo una norma molto chiara: in caso di semifinali con almeno una squadra italiana, le partite devono essere trasmesse gratuitamente. L’obiettivo è garantire l’accesso a eventi sportivi di alto impatto sociale, anche per chi non ha abbonamenti. È accaduto due anni fa con Inter-Milan, e accadrà di nuovo. Amazon Prime Video, che detiene i diritti di una delle due gare, dovrà quindi fare una scelta: o trasmetterla gratuitamente sulla propria piattaforma, o cedere i diritti a un’emittente tradizionale.

Accordo necessario, scelta non ancora definita

Il nodo centrale è proprio questo: la partita coperta da Amazon non può restare confinata all’abbonamento Prime. Per rispettare la normativa, l’azienda americana dovrà trovare un’intesa con un altro operatore, come già successo nel 2023. In quel caso, TV8 — il canale gratuito di Sky — fu il prescelto. Anche adesso si ipotizza una soluzione simile, ma resta aperta la porta a Rai o Mediaset. Secondo le regole, chi possiede i diritti senza essere una rete “qualificata” è tenuto a metterli in vendita, garantendo accesso all’80% del pubblico nazionale. Solo se nessuno accetterà, potrà tenersi l’esclusiva. Per i tifosi italiani, questo significa una certezza: Inter-Barcellona si potrà vedere senza pagare. Resta da capire dove, e soprattutto quando verrà comunicata la decisione. Una cosa però è certa: sarà una semifinale epica, accessibile a tutti.

