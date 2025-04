Inter, Marotta fa i complimenti… ma poi spunta un avvertimento inaspettato

Marotta si gode la semifinale conquistata dall’Inter, ma tra le righe del suo discorso spunta un messaggio che potrebbe far riflettere.

Il giorno dopo la grande vittoria contro il Bayern che ha regalato all’Inter l’accesso alla semifinale di Champions League, Beppe Marotta torna a parlare ai microfoni di Sky Sport. Il presidente nerazzurro parla di orgoglio, di percorso e di obiettivi ancora vivi. “È motivo di grandissimo orgoglio – dice – per il club, per i tifosi, per la proprietà e soprattutto per Inzaghi e per la squadra”. Il momento è felice, ma il viaggio non è finito: l’Inter è in corsa su tutti i fronti. In Europa, in campionato, in Coppa Italia. E questo è già un traguardo di per sé. Ci si domanda dove può arrivare l’Inter in questa stagione e non manco pareri peculiari.

Un ciclo che si consolida stagione dopo stagione

Marotta non si nasconde: la stagione è da considerare positiva, a prescindere da come finirà. Secondo lui, il club sta raccogliendo i frutti di un progetto avviato con l’arrivo di Inzaghi. Un ciclo tecnico che ha restituito centralità all’Inter anche in campo europeo. L’obiettivo, però, non è accontentarsi. “Siamo l’Inter – afferma – e dobbiamo sempre scendere in campo per vincere. In tutte le competizioni”. Ecco perché, anche a costo di rischiare qualcosa, non è stata fatta una scelta tra Champions e campionato. Ogni traguardo resta aperto, ogni partita ha un peso. In questo contesto, la sfida di domenica contro il Bologna prende un’importanza tutta nuova.

Una partita che può cambiare la corsa scudetto

Tra parole di soddisfazione e bilanci provvisori, c’è una consapevolezza chiara: Bologna-Inter è molto più di una tappa di passaggio. “È la partita più importante dell’anno”, dice senza mezzi termini. I motivi sono tanti. Il Bologna vola sulle ali dell’entusiasmo, è una delle squadre più in forma d’Europa e gioca in casa con il pubblico dalla sua. L’Inter, invece, arriva da una battaglia mentale e fisica contro il Bayern. Marotta lo sa, ma rilancia: “Il nostro ruolo ci impone di superare questi ostacoli”. Per lo scudetto non ci saranno più alibi. Chi vuole vincere davvero, deve dimostrarlo anche nelle settimane più dure. E proprio da Bologna si capirà se l’Inter ha la forza per tenere tutto insieme: sogni europei e dominio in Serie A.

