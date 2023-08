Stefano Sensi ha ottime possibilità di rimanere all’Inter, dopo che è saltata la trattativa per Samardzic: il punto

Stefano Sensi, autore di una splendida pre-season con l’Inter, ha ottime possibilità di rimanere in nerazzurro, come assicura la Gazzetta dello Sport.

Dopo che l’affare con Samardzic è saltato, per la mediana si sta riflettendo proprio su Sensi:

SENSI E INTER– I dirigenti nerazzurri riflettono sulla permanenza in mediana di Stefano Sensi, autore di un grande precampionato e valutano le eventuali altre situazioni che il mercato proporrà. Non si sarebbero mai immaginati un simile finale della storia ma hanno voltato pagina e guardano alle ultime due settimane di contrattazioni, a questo punto, alla ricerca di opportunità in tutti i reparti

proviene da Inter News 24.

