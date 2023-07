Il futuro di Stefano Sensi, centrocampista di proprietà dell’Inter, è un rebus. La scelta del Monza, con cui ha giocato lo scorso anno

L’arrivo ormai vicino di Lazar Samardzic all’Inter chiude quasi definitivamente le porte ad una possibile permanenza di Stefano Sensi. Il futuro del centrocampista è un vero e proprio rebus.

Come sottolinea Tuttosport, se lo scorso anno il Monza ha puntato su di lui prendendolo in prestito, quest’anno la situazione è ben diversa. Il club brianzolo non cercherà di riprenderlo perché Palladino preferisce altre tipologie di giocatori.

