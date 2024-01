Stefano Sensi è prossimo a salutare l’Inter per il Leicester, ecco il retroscena su chi ha convinto gli inglesi ad affondare il colpo

L’ufficialità del trasferimento di Stefano Sensi dall’Inter al Leicester è attesa nelle prossime ore. Il nerazzurro saluterà quindi gli uomini di Simone Inzaghi, per trasferissi a tutti gli effetti in Inghilterra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dalla cessione il club meneghino incasserà una cifra vicina ai 2 milioni di euro. A tal proposito, si legge, sarebbe risultata decisiva la volontà di Enzo Maresca (allenatore della compagine britannica) per arrivare al tanto desiderato via libera al trasferimento.

L’articolo Sensi-Leicester, il retroscena: ecco chi ha convinto il club sul nerazzurro proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG