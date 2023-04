Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla sentenza riguardante la Juve

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato della sentenza della Juve durante una visita alla palestra di arrampicata Level 24 a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Le parole riprese dall’ANSA.

PAROLE – «La vicenda del punteggio in campionato della Juventus? Mi conoscete, non ho mai detto una parola di troppo o fuori posto. Ho troppo rispetto delle istituzioni. Il Coni presta, come è giusto che sia dato che un ente pubblico ed è deputato a questo tipo di ruolo, l’aula dove si svolge un processo sostanzialmente di terzo grado. Non giudico nulla, non mi permetto di farlo. Penso che bisognerà aspettare la conclusione di tutta la vicenda. Non mi sbilancio, come è corretto che sia, e mi stupisco invece che spesso persone dello sport lo facciano».

